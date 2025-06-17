Трамп выступил против участия Путина в саммитах G7: подробнее

Хозяин Белого дома Дональд Трамп порассуждал на предмет исключения России из G8. Он считает, что это решение было «большой ошибкой». Однако сейчас об этом поздно думать, заметил американский лидер. Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие президента РФ Владимира Путина в саммитах G7, сказал он в ходе встречи в Канаде.
Американский лидер уточнил, что к настоящему моменту «слишком много воды утекло». О формате «Большой восьмерки», считает Дональд Трамп, нужно было думать в 2014 году, когда Москву исключили из объединения после присоединения Крыма.
Он подчеркнул, что всё время слышит разговоры о России, а ведь Владимир Путин даже не присутствует при беседе. По словам Дональда Трампа, такие обсуждения «осложняют жизнь». Президент США добавил, что Владимир Путин не говорит ни с кем на Западе, так как, по мнению хозяина Белого дома, его «сильно оскорбили, когда изгнали из G8». При этом с Дональдом Трампом российский лидер ведет переговоры.
«Владимир Путин беседует со мной. Он не говорит ни с кем другим… И я на его месте был бы тоже оскорблен. И вы тоже. И любой другой тоже», — заявил президент Соединенных Штатов.
Дональд Трамп считает, что именно бывший премьер Канады Джастин Трюдо и ранее американский лидер Барак Обама не хотели участия Москвы в G8. Он признал, что это могло стать основанием для развития украинского конфликта.
Главе государства пришлось раньше положенного отбыть из Канады. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США провел отличный день на саммите, но ему нужно вернуться, так как в Вашингтоне остались неотложные дела. Под этими вопросами подразумевается нарастание конфликта на Ближнем Востоке, уточнила пресс-секретарь. Она также рассказала о заключении Дональдом Трампом «крупной торговой сделки» с премьером Британии Киром Стармером.
Американский лидер заявил, что ждал, что и Иран подпишет соглашение с Соединенными Штатами. Речь о сделке по ядерной программе Тегерана. Однако этого не случилось. В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Дональд Трамп призвал всех эвакуироваться. Он заявил, что жители должны покинуть Тегеран.