Трамп выступил против участия Путина в саммитах G7: подробнее

Он подчеркнул, что всё время слышит разговоры о России, а ведь Владимир Путин даже не присутствует при беседе. По словам Дональда Трампа, такие обсуждения «осложняют жизнь». Президент США добавил, что Владимир Путин не говорит ни с кем на Западе, так как, по мнению хозяина Белого дома, его «сильно оскорбили, когда изгнали из G8». При этом с Дональдом Трампом российский лидер ведет переговоры.