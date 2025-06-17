Политолог Селезнев связал протесты в США с заговором в лагере Трампа

Акции протеста в США были хорошо срежиссированы и проплачены, заявил aif.ru декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев.
«Надо понимать, что у Трампа большое количество врагов, причем врагов как внешних в лице евроатлантистов, речь о европейских элитах в связке с британскими, и тех, кто поддерживал Байдена, так и тех, кто действуют на Трампа изнутри. Речь идет о людях в его окружении, которые играют на понижение его рейтинга и снижение его возможностей, влияния», — объяснил он.
Эксперт обратил внимание на то, что госсекретарь США Марко Рубио проводит линию евроатлантистов.
«Потому что у самого Рубио есть амбиции попытать счастье и свою кандидатуру предложить на очередной президентский срок», — отметил Селезнев.
По словам политолога, противники нацелены максимально понизить рейтинг Трампа.
«Повесить на него все грехи и все ошибки, связанные с экономикой в стране, чтобы перехватить власть в конгрессе и вновь попытаться вернуть себе кресло президентское. В данном случае речь идет о демократическом лагере. Отсюда искусственно спланированные, хорошо срежиссированные и проплаченные акции протеста. Причем есть определенный символизм в том, что эти акции протеста идут в день рождения Трампа, чтобы это было чисто психологически для него еще более болезненно», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе на акцию протеста против политики действующего американского лидера Дональда Трампа и его администрации вышли 30 тысяч человек. Эта демонстрация стала частью скоординированной акции No Kings, которая прошла по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения Трампа.