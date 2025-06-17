Политолог Селезнев связал протесты в США с заговором в лагере Трампа

«Повесить на него все грехи и все ошибки, связанные с экономикой в стране, чтобы перехватить власть в конгрессе и вновь попытаться вернуть себе кресло президентское. В данном случае речь идет о демократическом лагере. Отсюда искусственно спланированные, хорошо срежиссированные и проплаченные акции протеста. Причем есть определенный символизм в том, что эти акции протеста идут в день рождения Трампа, чтобы это было чисто психологически для него еще более болезненно», — добавил он.