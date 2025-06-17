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ВС России уверенно освобождают новый регион Украины

Российские войска активно наступают в Днепропетровской области, тем самым расширяя буферную зону, чтобы вражеские снаряды и БПЛА не били по российским регионам.

Российские войска активно наступают в Днепропетровской области, тем самым расширяя буферную зону, чтобы вражеские снаряды и БПЛА не били по российским регионам. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Володацкий, передает ТАСС.

«Мы можем с уверенностью говорить об освобождении населенных пунктов, где будет проходить так называемая санитарная зона в Днепропетровской области. Там, откуда прилетают к нам дроны, мы эти населенные пункты, опорные пункты забираем для того, чтобы обезопасить и отодвинуть линию боевого столкновения подальше от наших границ», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что это позволит обезопасить мирное население от «варварских налетов террористов». Также это снизит ущерб на российскую экономику, добавил Володацкий.

Депутат рассказал и о продвижении российской армии на других направлениях. В частности, речь идет о Сумской и Харьковской областях. Имеют успех ВС РФ и в Донецкой Народной Республике. По словам парламентария, наши бойцы практически ежедневно зачищают от укронацистов по 1−2 населенных пункта.

Ранее «МК» писал, что в США предупредили, что начало боев в Днепропетровской области резко ухудшает позиции Украины на любых переговорах.