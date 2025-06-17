ВС России уверенно освобождают новый регион Украины

«Мы можем с уверенностью говорить об освобождении населенных пунктов, где будет проходить так называемая санитарная зона в Днепропетровской области. Там, откуда прилетают к нам дроны, мы эти населенные пункты, опорные пункты забираем для того, чтобы обезопасить и отодвинуть линию боевого столкновения подальше от наших границ», — отметил парламентарий.