«Мы можем с уверенностью говорить об освобождении населенных пунктов, где будет проходить так называемая санитарная зона в Днепропетровской области. Там, откуда прилетают к нам дроны, мы эти населенные пункты, опорные пункты забираем для того, чтобы обезопасить и отодвинуть линию боевого столкновения подальше от наших границ», — отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что это позволит обезопасить мирное население от «варварских налетов террористов». Также это снизит ущерб на российскую экономику, добавил Володацкий.
Депутат рассказал и о продвижении российской армии на других направлениях. В частности, речь идет о Сумской и Харьковской областях. Имеют успех ВС РФ и в Донецкой Народной Республике. По словам парламентария, наши бойцы практически ежедневно зачищают от укронацистов по 1−2 населенных пункта.
Ранее «МК» писал, что в США предупредили, что начало боев в Днепропетровской области резко ухудшает позиции Украины на любых переговорах.