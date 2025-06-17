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Трамп назвал журналиста Карлсона «чокнутым»

Глава Соединенных Штатов высказался в ответ на критику его политики.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал журналиста Такера Карлсона «чокнутым» в ответ на критику его политики.

«Кто-нибудь, объясните, пожалуйста, чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — попросил глава вашингтонской администрации в социальной сети Truth Social.

Ранее Карлсон, комментируя обострение напряженности на Ближнем Востоке, сказал, что возможное втягивание Соединенных Штатов в вооруженный конфликт с Ираном чревато закатом «американской империи».