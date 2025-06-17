Эксперт по лжи Анищенко увидел у Трампа неприязнь к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп раздражен поведением Владимира Зеленского и считает его помехой в выполнении собственных политических обещаний. Такое мнение выразил в комментарии aif.ru профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, анализируя взаимодействие двух лидеров в публичном пространстве.
«Сцена в Овальном кабинете просто обнажила все то, что происходило между ними и до, и после. Возможно, отчасти это была провокация, не исключаю такого варианта, чтобы показать Зеленского в неприглядном свете. В этих моментах я не увидел прямого отвращения, но злость, гнев и искренность эмоций Трампа были очевидны. Он действительно был зол. И это объяснимо: Зеленский мешает ему выполнить предвыборные обещания. Это вполне логично», — отметил эксперт.
Анищенко также обратил внимание на комментарий Трампа после атаки на российские стратегические самолеты.
«В коротком видео, снятом на борту самолета, где Трамп заявил, что Россия имеет право на ответ, он выглядел явно разочарованным. На его лице была характерная улыбка разочарования. С точки зрения мимики можно сказать, что он был недоволен самой операцией. Он понял, что все предыдущие усилия, направленные на деэскалацию конфликта, оказались, по сути, безрезультатными. Эта атака не приведет к снижению напряженности, а ведь именно на деэскалацию ориентирован Трамп», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп на полях саммита G7 в Канаде планирует провести отдельные переговоры с Зеленским, лидером Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.