Эксперт по лжи Анищенко увидел у Трампа неприязнь к Зеленскому

«Сцена в Овальном кабинете просто обнажила все то, что происходило между ними и до, и после. Возможно, отчасти это была провокация, не исключаю такого варианта, чтобы показать Зеленского в неприглядном свете. В этих моментах я не увидел прямого отвращения, но злость, гнев и искренность эмоций Трампа были очевидны. Он действительно был зол. И это объяснимо: Зеленский мешает ему выполнить предвыборные обещания. Это вполне логично», — отметил эксперт.