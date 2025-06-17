Макрон раскрыл, что ему ответил Трамп о санкциях против России

Французский лидер Эммануэль Макрон поделился с прессой, что ему ответил президент США Дональд Трамп на вопрос о введении санкций против России. Он счет ответ «относительно положительно», передает Reuters.
«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — отметил Макрон.
При этом Трамп публично заявлял в ходе саммита Большой Семерки, что не желает вводить санкции против Москвы. Тем самым он хочет дождаться заключения мира в украинском кризисе.
Также американский лидер рассказал еще об одной причине, по которой он откладывает введение антироссийских рестрикций. Они, по его словам, обходятся США в миллиарды долларов.
«МК» писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах ужесточить санкционное давление на Россию, чтобы побудить Москву к переговорам о прекращении боевых действий на Украине.