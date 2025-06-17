Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп покинул саммит G7 раньше запланированного срока

Саммит также досрочно покинет госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп принял решение досрочно покинуть саммит G7 в Канаде из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и возвращается в Вашингтон. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По её словам, глава государства отправится в столицу уже в понедельник вечером, чтобы оперативно заняться рядом срочных и приоритетных вопросов. Несмотря на досрочный отъезд, Ливитт отметила, что участие Трампа в саммите было продуктивным.

«Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств», — уточнила пресс-секретарь.

Также сообщалось, что вместе с Трампом саммит досрочно покинет государственный секретарь США Марко Рубио.

Ранее Трамп распорядился созвать заседание членов Совета национальной безопасности.