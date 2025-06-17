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СМИ раскрыли, для чего Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана, чтобы побудить Иран к возобновлению переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме.

Источник: Life.ru

В своём заявлении, опубликованном на странице в социальной сети Truth Social, Трамп подчеркнул необходимость срочно покинуть город. Позже Белый дом продублировал этот призыв в посте на платформе X, выделив его жёлтым цветом.

По словам неназванного представителя Белого дома, это заявление американского лидера отражает необходимость вовлечения исламской республики в диалог на фоне эскалации конфликта с Израилем.

Ранее Life.ru писал, что Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, он поручил своей администрации организовать экстренные консультации с иранскими представителями.