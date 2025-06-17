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СМИ: иранские чиновники выразили готовность возобновить переговоры с США

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Иранские чиновники заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил свои атаки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Иранские официальные лица заявили посредникам, что они готовы возобновить ядерные переговоры с США, но сначала они хотят, чтобы Израиль прекратил свои нападения», — говорится в публикации.

По данным издания, усилия по началу переговоров о прекращении огня возглавили Оман и Катар.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля — земля».

Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.

Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.