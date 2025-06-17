В Хабаровском крае дан старт избирательной кампании

Напомним, ранее сообщалось, что Избиркомом было принято решение о назначении дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16. Этап выдвижения кандидатов начнется с 30 июня и продлится до 30 июля 2025 года включительно.