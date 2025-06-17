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В Хабаровском крае дан старт избирательной кампании

Накануне, 16 июня 2025 года, в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края» (18+) опубликовано постановление Избирательной комиссии Хабаровского края о назначении дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16.

Источник: AmurMedia

Избирательная кампания стартовала, сообщает ИА AmurMedia.

Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Избиркомом было принято решение о назначении дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16. Этап выдвижения кандидатов начнется с 30 июня и продлится до 30 июля 2025 года включительно.

Также в краевом центре пройдут дополнительные выборы депутата Хабаровской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Решение о назначении выборов принято 16 июня 2025 года. 17 июня документ официально опубликован. Избирательная кампания стартовала.

Выборы проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Григоряна Тарона Ролантовича.

Избирательный округ расположен в Индустриальном районе города Хабаровска в границах избирательных участков № 54, 55, 56, 57, 59, 60, 129, 134.

Полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 возложены на территориальную избирательную комиссию Индустриального района г. Хабаровска.

Принять участие в выборах имеют право более 13000 избирателей.