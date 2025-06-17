США теряют миллиарды долларов из-за санкций: Трамп признал неудобную правду

Особое внимание журналистов привлекли комментарии Трампа относительно возможных новых санкций против России. Американский руководитель отметил, что Евросоюз, несмотря на риторику, до сих пор не предпринял конкретных шагов по ужесточению ограничений в отношении Москвы. При этом сам Трамп избегал однозначных заявлений о перспективах подобных мер, подчёркивая их экономическую нецелесообразность для США.