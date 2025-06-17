Американский лидер Дональд Трамп в ходе неформального общения с прессой на полях саммита «Большой семёрки» сделал неожиданное признание. Президент США раскрыл подлинную цену санкционной политики Вашингтона. По его словам, каждое решение о введении ограничительных мер оборачивается для американской казны многомиллиардными расходами.
«Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто давайте подпишем документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто», — подчеркнул он.
Особое внимание журналистов привлекли комментарии Трампа относительно возможных новых санкций против России. Американский руководитель отметил, что Евросоюз, несмотря на риторику, до сих пор не предпринял конкретных шагов по ужесточению ограничений в отношении Москвы. При этом сам Трамп избегал однозначных заявлений о перспективах подобных мер, подчёркивая их экономическую нецелесообразность для США.
Говоря о возможности введения США новых санкций против РФ, глава Белого дома лишь отметил, что ожидает принятие решения по подписанию соглашения об урегулировании конфликта на Украине.
Прежде сообщалось, что Трамп воздержался от конкретных комментариев относительно своей позиции по поводу нового санкционного законопроекта, разработанного американскими сенаторами. Однако он не исключил введения дополнительных санкций против России в случае возникновения подобной необходимости.
Ранее издание Suddeutsche Zeitung писало, что попытки США и Евросоюза согласовать совместные антироссийские санкции оказались безрезультатными. Как следует из итогового документа Совета ЕС, сторонам не удалось достичь единого решения по этому вопросу.
Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, ограничения, введённые Западом, стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей.
Глава государства также подчеркнул, что санкций бояться не надо, к ним нужно готовиться. Также глава государства отметил, что экономика страны не только выстояла перед ограничениями коллективного Запада, но и продолжает развиваться.