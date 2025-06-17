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Президент России поддержал проект «Площадь Первых» в Красноярске

Президент Владимир Путин дал поручение правительству страны обеспечить осуществление проекта «Площадь Первых» в Красноярске.

Источник: Пресс-служба Президента России

Соответствующий пункт появился в перечне поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

В документе указано, что будут построены объекты инфраструктуры, необходимые для реализации проектов и программ в сфере воспитания детей и молодежи. Также предполагается обустройство набережной реки Енисей. Сроки реализации проекта пока неизвестны, первый доклад о проделанной работе президент получит 1 октября.

Напомним, о поддержке на федеральном уровне в создании пространства для детей и молодежи главу государства в мае 2025 года просил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.