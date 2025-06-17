Президент России поддержал проект «Площадь Первых» в Красноярске

Соответствующий пункт появился в перечне поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
В документе указано, что будут построены объекты инфраструктуры, необходимые для реализации проектов и программ в сфере воспитания детей и молодежи. Также предполагается обустройство набережной реки Енисей. Сроки реализации проекта пока неизвестны, первый доклад о проделанной работе президент получит 1 октября.
Напомним, о поддержке на федеральном уровне в создании пространства для детей и молодежи главу государства в мае 2025 года просил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.