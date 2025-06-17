Президент России поддержал проект «Площадь Первых» в Красноярске

В документе указано, что будут построены объекты инфраструктуры, необходимые для реализации проектов и программ в сфере воспитания детей и молодежи. Также предполагается обустройство набережной реки Енисей. Сроки реализации проекта пока неизвестны, первый доклад о проделанной работе президент получит 1 октября.