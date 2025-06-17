Sky News: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится объявить о введении новых санкций в отношении России и намерен призвать союзников к усилению экономического давления. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на заявление из офиса главы правительства.
По данным источника, в ближайшем выступлении Стармер подчеркнёт необходимость воспользоваться текущим моментом для усиления давления на Москву.
Телеканал также сообщает, что давление на Россию, по плану Лондона, будет усиливаться вплоть до момента, когда она согласится на «полное и безоговорочное прекращение огня». В правительстве Великобритании рассчитывают, что союзники поддержат инициативу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет ужесточать антироссийские санкции в надежде на достижение соглашения по украинскому конфликту.