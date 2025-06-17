Макрон: Трамп «относительно положительно» оценил проект санкций против России

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Reuters.
По словам французского лидера, он задал Трампу вопрос о том, позволит ли глава Белого дома продвинуть инициативу сенаторов. «Он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — заявил Макрон.
Ранее Трамп сказал, что вводимые Соединёнными Штатами санкции обходятся Вашингтону в колоссальные суммы.
Президент США заявил, что не хочет ужесточать санкции против России сейчас, так как он надеется на достижение договорённостей по Украине.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что сенат и конгресс США пытались навязать администрации американского президента Дональда Трампа новые санкции против России, однако он перехватил контроль над этим вопросом.