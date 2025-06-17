Макрон назвал «хорошей новостью» ответ Трампа по антироссийским санкциям: что сказал президент США

Американский и французский лидеры Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон встретились на полях саммита G7 в Канаде. Они обсудили, в том числе, проект по ужесточению антироссийских санкций. Эмманюэль Макрон заявил, что Дональд Трамп оценил его «относительно положительно», транслирует Reuters.
Так, французский лидер отметил, что проект американских сенаторов может продвинуться на следующий уровень рассмотрения. Однако сам хозяин Белого дома подчеркнул, что пока не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы.
«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в его позволении этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — подытожил Эмманюэль Макрон.
Дональд Трамп отметил, что санкции обойдутся Вашингтону в несколько миллиардов долларов. По словам президента США, Белый дом будет ждать решения украинского конфликта дипломатическим путем.