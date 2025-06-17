Макрон назвал «хорошей новостью» ответ Трампа по антироссийским санкциям: что сказал президент США

Американский и французский лидеры Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон встретились на полях саммита G7 в Канаде. Они обсудили, в том числе, проект по ужесточению антироссийских санкций. Эмманюэль Макрон заявил, что Дональд Трамп оценил его «относительно положительно», транслирует Reuters.