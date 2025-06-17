Сегодня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай»

Напомним, первый саммит «Центральная Азия — Китай» состоялся 19 мая 2023 года в г. Сиань, КНР. В нем принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в своем выступлении обозначил основные направления будущего взаимодействия стран центральноазиатского региона с Китаем и выдвинул ряд инициатив.