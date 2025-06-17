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Сегодня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай»

На саммите планируется участие глав государств региона и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который находится с визитом в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: hausa.cri.cn

В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы укрепления регионального взаимодействия, расширения политического диалога, углубления торгово-экономических связей, развития транспортно-транзитной интеграции, энергетики, инноваций и устойчивого развития.

Особое внимание будет уделено обеспечению региональной безопасности, координации совместных усилий по противодействию транснациональным угрозам, а также продвижению культурно-гуманитарных обменов.

По итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Эти документы закрепят стремление сторон к дальнейшему углублению всестороннего партнерства, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общей ответственности.

Напомним, первый саммит «Центральная Азия — Китай» состоялся 19 мая 2023 года в г. Сиань, КНР. В нем принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в своем выступлении обозначил основные направления будущего взаимодействия стран центральноазиатского региона с Китаем и выдвинул ряд инициатив.