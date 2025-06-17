NYT: Вэнс и Уиткофф могут встретиться с представителями Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своему специальному представителю Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу попытаться организовать встречу с иранскими представителями в ближайшие дни. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на осведомлённые источники.
Как отмечает издание, если переговоры состоятся, Иран, предположительно, будет представлен министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Подобная встреча может стать первым прямым дипломатическим контактом между сторонами на фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.
Инициатива Трампа рассматривается как попытка снизить напряжённость и предотвратить дальнейшую эскалацию, подчеркивает NYT. Решение о возможной встрече, по данным источников, обсуждается в срочном порядке.
Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран, скорее всего, достигнут соглашения о прекращении боевых действий, но для этого может потребоваться время.