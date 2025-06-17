Стармер готовится выступить с речью о санкциях в отношении России

Британские власти готовятся усилить давление в отношении Москвы. Они будут накладывать ограничения, пока РФ не согласится на «полное и безоговорочное» прекращение огня. Премьер Британии Кир Стармер в связи с этим вскоре может выступить с речью о новых антироссийских санкциях, сообщает Sky News.
По данным телеканала, он вновь призовет союзников усилить давление на Москву. В материале указывается, что правительство Британии ждет, что Европа тоже объявит о введении антироссийских ограничительных мер.
«Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях против России. Ожидается, что Стармер произнесет речь, в которой призовет союзников воспользоваться моментом для усиления экономического давления», — сказано в статье.
Президент США Дональд Трамп и премьер Британии в ходе саммита G7 подписали новое торговое соглашение. После этого американский лидер отправился в Вашингтон из-за сообщений о новых ударах Израиля и Ирана.