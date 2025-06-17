Стармер готовится выступить с речью о санкциях в отношении России

Британские власти готовятся усилить давление в отношении Москвы. Они будут накладывать ограничения, пока РФ не согласится на «полное и безоговорочное» прекращение огня. Премьер Британии Кир Стармер в связи с этим вскоре может выступить с речью о новых антироссийских санкциях, сообщает Sky News.