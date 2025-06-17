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Axios: передача Израилю противобункерных бомб может стать давлением США на Иран

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на власти Ирана на переговорах по ядерной программе Тегерана, очередной раунд которых может пройти уже на нынешней неделе. Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на свои источники.

Источник: U.S. Air Force

По их словам, подобные бомбы, которых нет у Израиля, необходимы для уничтожения иранского подземного ядерного объекта Фордо.

Портал подтвердил информацию, которую распространил ряд американских СМИ, о том, что Белый дом обсуждает с Тегераном возможность проведения на этой неделе встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Американская сторона намерена обсудить дипломатическое предложение, предполагающее заключение ядерной сделки и прекращение конфликта между Израилем и Ираном. Как отметили собеседники Axios, вопрос о проведении встречи пока еще окончательно не согласован.