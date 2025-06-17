Axios: передача Израилю противобункерных бомб может стать давлением США на Иран

Портал подтвердил информацию, которую распространил ряд американских СМИ, о том, что Белый дом обсуждает с Тегераном возможность проведения на этой неделе встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Американская сторона намерена обсудить дипломатическое предложение, предполагающее заключение ядерной сделки и прекращение конфликта между Израилем и Ираном. Как отметили собеседники Axios, вопрос о проведении встречи пока еще окончательно не согласован.