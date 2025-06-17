Ричмонд
+21°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Красноярска Логинов исключен из Совета муниципальных образований после ареста

Мэр Красноярска Владислав Логинов был исключен из Совета муниципальных образований после своего ареста.

Мэр Красноярска Владислав Логинов был исключен из Совета муниципальных образований после своего ареста. Об этом сообщается в официальных аккаунтах Совета в социальных сетях.

Логинов был задержан 9 июня и обвинен во взяточничестве. По версии следствия, с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя мэра и мэра Красноярска, он получил от генерального директора коммерческой организации взятку в размере более 180 миллионов рублей. Эти средства предназначались за содействие в победе компании в конкурсах по управлению и ремонту дорог.

Логинов свою вину не признал, утверждая, что стал жертвой оговора. По решению Басманного суда Москвы, Логинов останется под стражей как минимум до 4 августа.

В октябре 2022 года Логинов был избран председателем Совета муниципальных образований Красноярского края после своего назначения на пост мэра. В связи с его арестом, полномочия председателя были переданы главе Шарыпово Вадиму Хохлову, который начал исполнять обязанности с 11 июня.

Ранее рассказывали, что и.о. мэра Красноярска стал Шувалов.