Мэр Красноярска Логинов исключен из Совета муниципальных образований после ареста

Мэр Красноярска Владислав Логинов был исключен из Совета муниципальных образований после своего ареста. Об этом сообщается в официальных аккаунтах Совета в социальных сетях.
Логинов был задержан 9 июня и обвинен во взяточничестве. По версии следствия, с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя мэра и мэра Красноярска, он получил от генерального директора коммерческой организации взятку в размере более 180 миллионов рублей. Эти средства предназначались за содействие в победе компании в конкурсах по управлению и ремонту дорог.
Логинов свою вину не признал, утверждая, что стал жертвой оговора. По решению Басманного суда Москвы, Логинов останется под стражей как минимум до 4 августа.
В октябре 2022 года Логинов был избран председателем Совета муниципальных образований Красноярского края после своего назначения на пост мэра. В связи с его арестом, полномочия председателя были переданы главе Шарыпово Вадиму Хохлову, который начал исполнять обязанности с 11 июня.
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