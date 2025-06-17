Иран готов возобновить переговоры с США, но требует прекращения огня от Израиля

Ранее Life.ru писал, что Трамп призвал всех жителей срочно эвакуироваться из Тегерана. В США объяснили, что глава Белого дома сделал это для продолжения переговоров с Ираном. По словам американского лидера, он сделает исламской республике «последнее предложение».