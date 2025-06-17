Трамп в ответ Такеру Карлсону назвал его «чокнутым»

Напомним, ранее Такер Карлсон выразил мнение, что президент США знал о подготовке Израиля к удару по Ирану. Журналист отметил, что этот факт вовлекает Соединённые Штаты в конфликт. При этом Карлсон считается одним из сторонников Трампа.