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Трамп в ответ Такеру Карлсону назвал его «чокнутым»

Глава Белого дома призвал объяснить журналисту Карлсону недопустимость наличия ядерного оружия у Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп прокомментировал критику журналиста Такера Карлсона в свой адрес и назвал бывшего ведущего телеканала Fox News «чокнутым».

Глава Белого дома также попросил кого-нибудь поговорить с этим политическим обозревателем по иранскому вопросу.

«Кто-нибудь, объясните, пожалуйста, чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, ранее Такер Карлсон выразил мнение, что президент США знал о подготовке Израиля к удару по Ирану. Журналист отметил, что этот факт вовлекает Соединённые Штаты в конфликт. При этом Карлсон считается одним из сторонников Трампа.