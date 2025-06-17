Трамп в ответ Такеру Карлсону назвал его «чокнутым»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал критику журналиста Такера Карлсона в свой адрес и назвал бывшего ведущего телеканала Fox News «чокнутым».
Глава Белого дома также попросил кого-нибудь поговорить с этим политическим обозревателем по иранскому вопросу.
«Кто-нибудь, объясните, пожалуйста, чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Напомним, ранее Такер Карлсон выразил мнение, что президент США знал о подготовке Израиля к удару по Ирану. Журналист отметил, что этот факт вовлекает Соединённые Штаты в конфликт. При этом Карлсон считается одним из сторонников Трампа.