WP: иранские чиновники выразили готовность возобновить переговоры с США

Иран выразил готовность вернуться к переговорам с Соединёнными Штатами, однако настаивает на предварительном условии — прекращении израильских атак. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на осведомлённые источники.
По информации издания, иранские представители передали своё требование через посредников, подчеркнув, что прежде чем обсуждать ядерную повестку, необходимо остановить действия Израиля в регионе. Это стало основным условием Тегерана для возобновления диалога с Вашингтоном.
Главную роль в попытках организовать переговоры играют Оман и Катар. Именно эти страны взяли на себя координацию дипломатических усилий, направленных на деэскалацию конфликта и возможное достижение договорённостей между США и Ираном.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему специальному представителю Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу попытаться организовать встречу с иранскими представителями в ближайшие дни.