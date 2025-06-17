Парламентарий также подчеркнул, что ЕС уже стал соучастником военных преступлений, совершенных и совершаемых киевским режимом. Он отметил, что европейцы ввели санкции не только против крымчан, но и в отношении «подлинного народовластия». При этом, добавил депутат, ограничения не мешают Крыму успешно развиваться.