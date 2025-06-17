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«Друзьям — всё, остальным — закон»: в ГД высказались о продлении санкций против Крыма

В ГД назвали порождением международного хаоса решение ЕС о санкциях против Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Михаил Шеремет обвинил представителей стран Евросоюза в цинизме и трусости. По его мнению, продление санкций в отношении Крыма порождает «международный хаос». При этом Европа никак не реагирует на «агрессию Израиля», направленную против Ирана, заметил депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что ЕС уже стал соучастником военных преступлений, совершенных и совершаемых киевским режимом. Он отметил, что европейцы ввели санкции не только против крымчан, но и в отношении «подлинного народовластия». При этом, добавил депутат, ограничения не мешают Крыму успешно развиваться.

«Они порождают международный хаос, разрушая ранее выстроенную более мудрыми предшественниками систему издержек и противовесов, направленных на защиту прав и свобод человека. Сегодня их цинизм и трусость ярко проявляются в неуместном молчании в ответ на вероломную кровавую агрессию Израиля в отношении Ирана, изначально опираясь на принцип “друзьям все, остальным — закон”» — заключил Михаил Шеремет.

Напомним, ЕС продлил санкции против Крыма до июня 2026 года. Ограничения ввели еще в 2014 году при присоединении Полуострова к России.