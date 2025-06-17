Макрон: Трамп поддержал проект о новых санкциях против России

Примечательно, что ранее Трамп выразил свою негативную позицию по поводу санкционной политики, подчеркнув, что экономические ограничения, наложенные на ряд стран, включая Россию, обходятся Соединённым Штатам в «миллиарды и миллиарды долларов». Республиканец также отметил, что это стало одной из причин его отказа от введения новых рестрикций против РФ.