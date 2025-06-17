В США призвали свергнуть легитимные власти Ирана

Один из сенаторов отметил, что Израиль сейчас уничтожает ядерную инфраструктуру исламской республики. После этого, считает политик, военные ЦАХАЛ смогут «стереть с лица земли» всю энергетическую и нефтяную инфраструктуру. И тогда Иран окажется на грани своей государственности.