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В США призвали свергнуть легитимные власти Ирана

В Сенате США выступили с заявлением о необходимости свержения властей Ирана.

В Сенате США выступили с заявлением о необходимости свержения властей Ирана. По мнению инициаторов, это позволит добиться мира на Ближнем Востоке, передает телеканал Fox News.

«Пришло время закрыть главу иранского аятоллы и его сторонников. Давайте поскорее закроем эту главу и начнем новую на Ближнем Востоке — главу толерантности, надежды и мира», — говорится в сообщении.

Один из сенаторов отметил, что Израиль сейчас уничтожает ядерную инфраструктуру исламской республики. После этого, считает политик, военные ЦАХАЛ смогут «стереть с лица земли» всю энергетическую и нефтяную инфраструктуру. И тогда Иран окажется на грани своей государственности.

Ранее «МК» писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию, чтобы свергнуть действующий режим.