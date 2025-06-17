Подрядчиков на содержание дорог за 2,6 млрд рублей выбрали в Челябинске

Общая сумма контрактов на поддержание в порядке проезжей части, обочин, парковок, тротуаров, посадочных площадок общественного транспорта и ограждений в городе составила 2,6 млрд рублей. В обязанности подрядчиков входит уборка мусора, мойка покрытий и поливка проезжей части, устранение мелких повреждений дорог и бордюров, уход за разметкой, уборка тротуаров, а также очистка дорог от снега, борьба с гололёдом, уборка снежных валов с обочин и прочие работы.