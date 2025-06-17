Подрядчиков на содержание дорог за 2,6 млрд рублей выбрали в Челябинске

В Челябинске подвели итоги рассмотрения заявок на содержание дорог в семи районах города в 2025 и 2026 годах. Информация появилась на портале госзакупок. Контракты на содержание улиц в Курчатовском и Ленинском районах выиграла группа компаний «Автодор». В первом случае стоимость соглашения составила 354,2 млн рублей, во втором — 302,5 млн.
Обслуживать дороги в Калининском и Металлургическом районе будет компания «Строймеханизация». Стоимость первого контракта — 319,8 млн рублей, второго — 354,9 млн.
Аукцион на содержание дорог в Советском и Тракторозаводском районах выиграла компания «Ойкумена». Ей достались контракты стоимостью 439,4 и 434,97 млн рублей.
Победитель торгов на содержание дорог в Центральном районе согласился выполнить работы за 367,1 млн рублей. Однако название фирмы-победителя в единой информационной системе в сфере закупок пока не указано.
Общая сумма контрактов на поддержание в порядке проезжей части, обочин, парковок, тротуаров, посадочных площадок общественного транспорта и ограждений в городе составила 2,6 млрд рублей. В обязанности подрядчиков входит уборка мусора, мойка покрытий и поливка проезжей части, устранение мелких повреждений дорог и бордюров, уход за разметкой, уборка тротуаров, а также очистка дорог от снега, борьба с гололёдом, уборка снежных валов с обочин и прочие работы.