Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану

Сегодня в Астане состоится второй саммит «Центральная Азия — Китай», в нем примут участие главы государств Центральной Азии и председатель КНР Си Цзиньпин.
Участники саммита планируют обсудить широкий круг вопросов, связанных с укреплением регионального взаимодействия, расширением политического диалога, углублением торгово-экономических связей, развитием транспортной взаимосвязанности, энергетики, инноваций и устойчивого развития.
По итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.