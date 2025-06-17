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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. В Астану прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщили в правительстве Казахстана.

Источник: Правительство Казахстана

Сегодня в Астане состоится второй саммит «Центральная Азия — Китай», в нем примут участие главы государств Центральной Азии и председатель КНР Си Цзиньпин.

Участники саммита планируют обсудить широкий круг вопросов, связанных с укреплением регионального взаимодействия, расширением политического диалога, углублением торгово-экономических связей, развитием транспортной взаимосвязанности, энергетики, инноваций и устойчивого развития.

По итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.