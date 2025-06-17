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Sky News: Стармер объявит о новых санкциях Британии против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится представить новые санкции против России. Об этом сообщает Sky News.

Источник: Life.ru

«Как ожидается, Стармер произнесёт речь, в которой призовёт союзников воспользоваться этим моментом для усиления экономического давления», — говорится в материале.

Телеканал отметил, что британское правительство рассчитывает на то, что союзники Стармера поддержат его инициативу и также введут санкции против России. Уточняется, что давление на Москву будет расти до тех пор, пока она не согласится на «полное и безоговорочное» прекращение огня.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что лидер США Дональд Трамп «относительно положительно» оценил продвижение новых санкций против России. Инициативу продвигает Конгресс США.