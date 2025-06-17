Sky News: Стармер объявит о новых санкциях Британии против России

Телеканал отметил, что британское правительство рассчитывает на то, что союзники Стармера поддержат его инициативу и также введут санкции против России. Уточняется, что давление на Москву будет расти до тех пор, пока она не согласится на «полное и безоговорочное» прекращение огня.