Макрон заявил о положительном ответе Трампа о проекте санкций против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от президента США Дональда Трампа «относительно положительные» сигналы по продвижению законопроекта об антироссийских санкциях, передает Reuters.
По его словам, о задал Трампу вопрос, заключающийся в том, позволит ли он продвинуться этим американским сенаторам.
«И он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал Макрон.
Ранее Трамп на полях саммита G7 в канадском Кананаскисе заявил, что не хочет ужесточать антироссийские санкции в надежде на достижение соглашения по украинскому конфликту.
В начале июня американский лидер заявлял о готовности США ввести новые санкции против России, если они сочтут это необходимым.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал ограничить передвижения российских дипломатов в рамках очередного пакета санкций против РФ.