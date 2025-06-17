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Макрон заявил о положительном ответе Трампа о проекте санкций против РФ

Президент Франции рассказал, что ему ответил Дональд Трамп на вопрос о проекте антироссийских санкций.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от президента США Дональда Трампа «относительно положительные» сигналы по продвижению законопроекта об антироссийских санкциях, передает Reuters.

По его словам, о задал Трампу вопрос, заключающийся в том, позволит ли он продвинуться этим американским сенаторам.

«И он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал Макрон.

Ранее Трамп на полях саммита G7 в канадском Кананаскисе заявил, что не хочет ужесточать антироссийские санкции в надежде на достижение соглашения по украинскому конфликту.

В начале июня американский лидер заявлял о готовности США ввести новые санкции против России, если они сочтут это необходимым.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал ограничить передвижения российских дипломатов в рамках очередного пакета санкций против РФ.