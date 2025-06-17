Арестованного мэра Красноярска исключили из Совета муниципальных образований

Напомним, Владислава Логинова задержали 9 июня. По версии следствия, глава города получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде 180 млн рублей деньгами и оплаты строительства бани на участке чиновника. За это Логинов обеспечил победу фирме на торгах на выполнение ремонта дорог. Сам мэр на суде заявил, что его оговорили.