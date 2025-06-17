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Арестованного мэра Красноярска исключили из Совета муниципальных образований

Мэр Красноярска Владислав Логинов лишился должности председателя Совета муниципальных образований после ареста.

Источник: РИА "Новости"

Арестованный мэр Красноярска Владислав Логинов лишился должности председателя Совета муниципальных образований (СМО). Сообщение о кадровых перестановках появилось в соцсетях ассоциации.

С 11 июня 2025 года полномочия председателя Совета исполняет мэр Шарыпово Вадим Хохлов. Он занял должность спустя два дня после ареста Владислава Логинова. Отметим, мэра Красноярска избрали председателем организации в октябре 2022 года.

Напомним, Владислава Логинова задержали 9 июня. По версии следствия, глава города получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде 180 млн рублей деньгами и оплаты строительства бани на участке чиновника. За это Логинов обеспечил победу фирме на торгах на выполнение ремонта дорог. Сам мэр на суде заявил, что его оговорили.