В РФ предложили отправить на охрану буферной зоны иностранцев

На охрану многокилометровой буферной зоны с Украиной после окончания конфликта необходимо отправить добровольцев из иностранных государств. Об этом заявил писатель и общественник Захар Прилепин, передает ТАСС.
«Вопрос добровольческого движения сейчас становится более чем актуальным. Я думаю, что нашей стране необходимо продумать вопрос привлечения добровольцев со стран наших союзников. Не только Северной Кореи, а из ряда других стран, БРИКС и стран СНГ», — пояснил он.
Прилепин считает, что такие действия позволят сохранить численность российской армии после окончания спецоперации. Он уверен, что когда будет заключен мир, на охране должна будет стоять вооруженная группировка.
По его словам, ее численность должна составлять от 500 тысяч до одного миллиона бойцов. Это позволит закрыть тысячекилометровую санитарную зону.
Ранее «МК» писал, что российские войска активно наступают в Днепропетровской области, тем самым расширяя буферную зону, чтобы вражеские снаряды и БПЛА не били по российским регионам.