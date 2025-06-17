В РФ предложили отправить на охрану буферной зоны иностранцев

«Вопрос добровольческого движения сейчас становится более чем актуальным. Я думаю, что нашей стране необходимо продумать вопрос привлечения добровольцев со стран наших союзников. Не только Северной Кореи, а из ряда других стран, БРИКС и стран СНГ», — пояснил он.