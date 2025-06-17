Польша подняла авиацию в небо из-за якобы активности РФ

Польская военная авиация была поднята в воздух под предлогом якобы активности Российской Федерации на территории Украины. Об этом информирует оперативное командование родов польских ВС. В релизе сказано, что была задействована также авиация союзников и приведены в состояние готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.