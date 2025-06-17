Польша подняла авиацию в небо из-за якобы активности РФ

Польская военная авиация была поднята в воздух под предлогом якобы активности Российской Федерации на территории Украины. Об этом информирует оперативное командование родов польских ВС. В релизе сказано, что была задействована также авиация союзников и приведены в состояние готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — сказано в релизе, опубликованном пресс-службой командования в социальной сети Х.
Накануне Польша также поднимала в небо самолеты из-за якобы активности российской авиации на Украине.
Также сообщалось, что в ночь с 24 на 25 мая Польша вместе с союзниками поднимала в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине, самолеты находились в небе три часа.
Тем временем американский военный эксперт Скотт Риттер заявил, что антироссийская позиция Польши уже привела к серьёзным последствиям для этой страны и дорого ей обошлась.