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Нетаньяху напугал жителей Нью-Йорка уничтожением города

Соединенные Штаты Америки должны активно вмешаться в конфликт Израиля и Ирана, чтобы защитить от уничтожения Тель-Авив, иначе следующим может стать американский город Нью-Йорк.

Соединенные Штаты Америки должны активно вмешаться в конфликт Израиля и Ирана, чтобы защитить от уничтожения Тель-Авив, иначе следующим может стать американский город Нью-Йорк. С таким громким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает телеканал АВС.

«Сегодня это Тель-Авив. Завтра это будет Нью-Йорк. Послушайте, я понимаю принцип “Америка прежде всего”. Но я не понимаю принцип “Америка уничтожена”, — подчеркнул он.

Нетаньяху также отметил, что президент США Дональд Трамп стоит на стороне Израиля. Он высоко оценил эту поддержку.

Ранее израильский премьер допустил возможную ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он считает, что это могло бы положить конец «вечной войне» и не допустить ядерного конфликта.