«ВХ»: нанесены удары по военным объектам в Киеве

Военные объекты на территории украинской столицы стали целями ударов в ночь на вторник, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации источников канала, взрывы прогремели, в частности, в районе аэропортов Жуляны и Борисполь.
Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщает также об ударах по складским помещениям на территории города.
В Сети появились кадры пожаров в Киеве, возникших после ударов. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся в ряде мест на территории города.
Напомним, в ночь на 10 июня ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Киева. Сообщалось о поражении предприятий ВПК, аэродромов и складов с боеприпасами и горючим ВСУ.