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«ВХ»: нанесены удары по военным объектам в Киеве

В небо над городом поднялся черный дым от пожаров.

Источник: Аргументы и факты

Военные объекты на территории украинской столицы стали целями ударов в ночь на вторник, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По информации источников канала, взрывы прогремели, в частности, в районе аэропортов Жуляны и Борисполь.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщает также об ударах по складским помещениям на территории города.

В Сети появились кадры пожаров в Киеве, возникших после ударов. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся в ряде мест на территории города.

Напомним, в ночь на 10 июня ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Киева. Сообщалось о поражении предприятий ВПК, аэродромов и складов с боеприпасами и горючим ВСУ.