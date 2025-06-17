Министр Мурашко обозначил приоритеты для свердловской медицины

«В части модернизации первичного звена в 2025 году предстоит сдать 143 объекта, закупить 48 ФАПов. В том числе планируется ввести в эксплуатацию семь крупных медицинских объектов — это поликлиника в Екатеринбурге, а также объекты в Березовском, Артёмовском, Серове, Реже и других. Крупные объекты ждут жители региона, поэтому их необходимо сдать в срок», — сказал Михаил Мурашко.
Он обратил особое внимание на охрану материнства и детства, предложив активнее закупать медицинские автомобили для выездного осмотра детей в школах и садиках. Также Михаил Мурашко оценил научный потенциал региона — недаром в Свердловской области создана лаборатория по контролю качества медицинских изделий. От свердловчан ждут прорывных и инновационных решений в сфере медицины, поскольку интеллектуальный потенциал Среднего Урала колоссален, заявил министр.
Врио губернатора Денис Паслер рассказал о планах по совершенствованию здравоохранения. При федеральной поддержке планируется ввести в строй рекордное количество медицинских учреждений — 143 объекта.
«Такого количества объектов медицинских совершенно новых и после капитального ремонта в области не делалось и не появлялось никогда. Поэтому надо сделать то, что мы уже людям пообещали, сделать вовремя, качественно и в срок», — сказал Денис Паслер.
Вместе с Михаилом Мурашко они посетили строящееся здание детской больницы № 15, ЦГБ № 40, где до конца года будет возведено новое приемное отделение, Госпиталь ветеранов войн и Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина, где лечат ветеранов спецоперации.
«ФедералПресс» писал о проекте приемного отделения ЦГБ № 40, которое будет оснащено новейшим диагностическим оборудованием.