Министр Мурашко обозначил приоритеты для свердловской медицины

«В части модернизации первичного звена в 2025 году предстоит сдать 143 объекта, закупить 48 ФАПов. В том числе планируется ввести в эксплуатацию семь крупных медицинских объектов — это поликлиника в Екатеринбурге, а также объекты в Березовском, Артёмовском, Серове, Реже и других. Крупные объекты ждут жители региона, поэтому их необходимо сдать в срок», — сказал Михаил Мурашко.