Силы ПВО ночью сбили над 10 регионами России 147 украинских беспилотников

Дежурные средства российской противовоздушной обороны минувшей ночью, в период с 23:30 до 07:00 мск, сбили над страной 147 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
БПЛА были перехвачены и ликвидированы в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях и Московском регионе.
«Всего с 20:00 вчерашнего дня до 07:00 сегодняшнего (по московскому времени) перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что только в Белгородской области с 20:00 до 23:30 мск сбили 51 беспилотник.