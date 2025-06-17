Reuters: лидеры G7 выпустили заявление по конфликту Израиля с Ираном

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) выпустили совместное заявление, в котором выразили поддержку безопасности Израиля на фоне его конфликта с Ираном, сообщило агентство Reuters.
«Мы подтверждаем нашу поддержку безопасности Израиля… “— говорится в документе.
При этом страны G7 подчеркнули важность скорейшего разрешения иранского кризиса и деэскалации на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа. Они также указали на необходимость защиты мирного населения.
Напомним, 16 июня телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп не планирует поддерживать совместное заявление лидеров G7 по конфликту Израиля с Ираном.
Также стало известно, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке глава Белого дома досрочно покинул саммит G7, который проходит в Канаде, и решил вернуться в Вашингтон.