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Посол: Визит президента Ирана в Беларусь в конце июня находится под вопросом

Посол сообщил, что визит президента Ирана в Беларусь, запланированный на конец июня, находится под вопросом.

Источник: Комсомольская правда

Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи в эфире программы «Азаренок. Напрямую» на телеканале СТВ заявил, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Беларусь в конце июня находится под вопросом.

Посол обратил внимание, что официальный визит президента Ирана в Беларусь был запланирован с 25 по 27 июня 2025 года. Он добавил, что в указанный период в Минске будет проходить заседание Высшего экономического совета ЕАЭС.

— С учетом ситуации (речь идет про конфликт Ирана и Израиля. — Ред.) мы пока не знаем, состоится ли этот визит, — уточнил Алиреза Санеи.

Ранее МИД сказал, что делать белорусам, желающим уехать из Израиля и Ирана.

Тем временем МИД РФ сообщил об эвакуации белорусов из Ирана в Азербайджан.

Кроме того, шоумен Вадим Галыгин сделал неожиданные признания о детстве в Беларуси: «Я свиней держал до 11-го класса!».