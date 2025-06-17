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Прокуратура объявила предостережение мэру Сергею Кравчуку из-за отсутствия планов по созданию социальной инфраструктуры при застройке новых территорий

Сотрудники надзорного ведомства проанализировали деятельность администрации города по принятию решений о комплексном развитии территорий.

Источник: РИА "Новости"

В результате мэру города было объявлено предостережение. Оно касается трех решений о комплексном развитии незастроенных территорий в Железнодорожном районе Хабаровска.

Сообщается, что планов по строительству социальной инфраструктуры в новых жилых зонах в документации не было.

«Положениями градостроительного законодательства предусмотрено, что при разработке документации по планировке территории необходимо обеспечить требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения. Учитывая возможные предпосылки реализации решений о комплексном развитии территорий в отсутствие строительства объектов социальной инфраструктуры, что может повлечь необеспечение доступности образования и медицинского обслуживания для граждан, исполняющей обязанности прокурора Центрального района Хабаровска Натальей Устименко мэру города Сергею Кравчуку объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона», — сообщили в профильном ведомстве.