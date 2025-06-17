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ВСУ намеренно атаковали дронами украинских пленных

В ходе боев за освобождение населенного пункта Троицкое в ДНР российские военные взяли в плен двух украинских военнослужащих, однако при попытке эвакуации пленные попали под обстрел.

В ходе боев за освобождение населенного пункта Троицкое в ДНР российские военные взяли в плен двух украинских военнослужащих, однако при попытке эвакуации пленные попали под обстрел. Об этом сообщил ТАСС командир штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным Сыч.

По его словам, пленных удалось обнаружить и четыре дня удерживать в подвале, но при выводе в тыл колонна подверглась атаке FPV-дронов и минометному обстрелу. В результате один из пленных погиб от тяжелых ранений, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Российские бойцы, осуществлявшие эвакуацию, также получили ранения и были вывезены с позиций другой группой.

Как отметил Сыч, украинские силы продолжали обстреливать колонну, хотя на пленных был явно различим украинский камуфляж.

Ранее сообщалось, что над российским регионом сбито более 40 беспилотников ВСУ.