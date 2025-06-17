ВСУ намеренно атаковали дронами украинских пленных

По его словам, пленных удалось обнаружить и четыре дня удерживать в подвале, но при выводе в тыл колонна подверглась атаке FPV-дронов и минометному обстрелу. В результате один из пленных погиб от тяжелых ранений, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Российские бойцы, осуществлявшие эвакуацию, также получили ранения и были вывезены с позиций другой группой.