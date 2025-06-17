«Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР», — говорится в сообщении.
Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян
ПХЕНЬЯН, 17 июн — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян, где ожидается встреча с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.