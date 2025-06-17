Опубликован новый список регионов, подвергшихся ночной атаке ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие вечер и ночь уничтожили 198 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«С 20.00 мск 16 июня текущего года до 7.00 мск 17 июня текущего года перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальной сводке военного ведомства.
В Минобороны отметили, что основная масса украинских БПЛА — 147 штук — были сбиты после полуночи. Попыткам атак подверглись мирные города в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях.
Также, террористическая атака была предпринята и в направлении Московского региона. На подлете к столице уничтожили две воздушные цели.