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Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом — что в программе

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана по приглашению казахского коллеги Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Вместе с главами государств региона и Председателем КНР Си Цзиньпином он примет участие во втором саммите в формате «Центральная Азия — Китай», который пройдет в Астане.

В фокусе внимания будут находиться вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По итогам предусматривается принятие совместных документов.

На полях саммита Президент Узбекистана также проведет двустороннюю встречу с Председателем Китая.

говорится в сообщении

Напомним, что первый саммит в таком формате состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане в целях укрепления партнерских отношений и расширения практического взаимодействия между странами Центральной Азии и КНР.