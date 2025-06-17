Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом — что в программе

Вместе с главами государств региона и Председателем КНР Си Цзиньпином он примет участие во втором саммите в формате «Центральная Азия — Китай», который пройдет в Астане.
В фокусе внимания будут находиться вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По итогам предусматривается принятие совместных документов.
На полях саммита Президент Узбекистана также проведет двустороннюю встречу с Председателем Китая.
Напомним, что первый саммит в таком формате состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане в целях укрепления партнерских отношений и расширения практического взаимодействия между странами Центральной Азии и КНР.