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CNN: Трамп призвал к эвакуации из Тегерана для возобновления переговоров

Президент США Дональд Трамп ранее призвал к немедленной эвакуации из Тегерана.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обратился к мировому сообществу с призывом немедленно покинуть Тегеран, чтобы побудить Иран к возобновлению переговоров. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN, который ссылается на источник в администрации президента.

В своём обращении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп подчеркнул важность срочного выезда из города.

По информации, полученной от неназванного представителя Белого дома, заявление американского лидера отражает необходимость вовлечения Ирана в диалог на фоне обострения конфликта с Израилем.

Ранее Дональд Трамп поручил своему специальному представителю Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу попытаться организовать встречу с иранскими представителями в ближайшие дни.