CNN: Трамп призвал к эвакуации из Тегерана для возобновления переговоров

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обратился к мировому сообществу с призывом немедленно покинуть Тегеран, чтобы побудить Иран к возобновлению переговоров. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN, который ссылается на источник в администрации президента.