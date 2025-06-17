CNN: Трамп призвал к эвакуации из Тегерана для возобновления переговоров

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обратился к мировому сообществу с призывом немедленно покинуть Тегеран, чтобы побудить Иран к возобновлению переговоров. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN, который ссылается на источник в администрации президента.
В своём обращении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп подчеркнул важность срочного выезда из города.
По информации, полученной от неназванного представителя Белого дома, заявление американского лидера отражает необходимость вовлечения Ирана в диалог на фоне обострения конфликта с Израилем.
Ранее Дональд Трамп поручил своему специальному представителю Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу попытаться организовать встречу с иранскими представителями в ближайшие дни.