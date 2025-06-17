Шойгу по спецпоручению Путина прибыл в Пхеньян

«прибыл для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, которые были достигнуты во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи», — отметили в пресс-службе.