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Шойгу по спецпоручению Путина прибыл в Пхеньян

Секретарь Совбеза РФ встретится с руководством КНДР.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по спецпоручению главы государства Владимира Путина прибыл в Пхеньян. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

«прибыл для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, которые были достигнуты во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в прошлый раз Шойгу встретился в КНДР с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, обсудив сотрудничество двух стран и конфликт на Украине.