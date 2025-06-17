Ормузский пролив как ядерное оружие Ирана: перспективы ближневосточного конфликта

Своими экономическими интересами никто не готов пожертвовать. По этой причине даже ввести санкции в отношении Израиля готовы не все. Например, в ноябре 2023 года, после того, что Израиль сделал с Сектором Гаха, на саммите Совета Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества проголосовали за санкции четыре государства Персидского залива: Ирак, Катар, Кувейт и Оман, а Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия — против. Всего же за санкции проголосовали только 10 стран из 23 членов Лиги арабских стран и 57 членов Организации исламского сотрудничества.