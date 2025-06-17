Ормузский пролив как ядерное оружие Ирана: перспективы ближневосточного конфликта

Право Израиля на существование официально не признают: Алжир, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Йемен, Ливия, Саудовская Аравия, Сирия, и Оман. Из этих стран только Иран приблизился к созданию атомного оружия. Поэтому Израиль решил начать свою специальную военную операцию, что называется, на опережение.
Но надо учесть, что Иран, даже получив атомное оружие, не применит его первым по двум причинам. Во-первых, у Израиля тоже есть атомное оружие (хотя он официально этого никогда не признавал), следовательно, может дать ядерный ответ. Во-вторых, тот, кто применит атомное оружие первым, будет уничтожен, и за него не заступятся даже союзниками в регионе.
Из-за ожидаемо негативной реакции своих союзников и единомышленников Иран также не станет всерьёз блокировать судоходство в Ормузском проливе. В военно-техническом отношении это не составляет проблемы, но не имеет политической целесообразности. Израиль этим не принудишь к миру, зато весь мир восстановишь против себя. Цены на нефть в Европе взлетят до небес. Но одновременно пострадают экономические интересы Ирака, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Омана, то есть единомышленников Ирана.
Своими экономическими интересами никто не готов пожертвовать. По этой причине даже ввести санкции в отношении Израиля готовы не все. Например, в ноябре 2023 года, после того, что Израиль сделал с Сектором Гаха, на саммите Совета Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества проголосовали за санкции четыре государства Персидского залива: Ирак, Катар, Кувейт и Оман, а Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия — против. Всего же за санкции проголосовали только 10 стран из 23 членов Лиги арабских стран и 57 членов Организации исламского сотрудничества.
Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия и Судан хотят стать частью большого транспортного коридора Индия — Ближний Восток — Европа. Поэтому воевать с Израилем никто из них не собирается.
Более того, 47 членов Организации исламского сотрудничества первыми осудят Иран, если он перекроет Ормузский пролив. Я ещё никогда не видел, чтобы пчёлы были против мёда.
Саудовская Аравия, несмотря на свою непримиримую позицию в отношении Израиля, не отказывается от торговых отношений с ним, тем более что партнёром обеих стран выступают США. Есть у США и другие «плюшки» для стран исламского мира. Вашингтон, например, признал законным владением Марокко оккупированную им территорию Западной Сахары, а Судану — простил долги и способствовал получению новых льготных кредитов от МВФ. И это не случайно. На Ближнем Востоке хорошо продаётся политика с запахом нефти и газа.
Что же при таком пасьянсе остаётся делать Ирану и Израилю? Лупить друг друга ракетами и бомбами до тех пор, пока не иссякнет боезапас или не почувствуют, что война приносит больше убытков, чем прибыли, в экономике, политике или моральном состоянии своих народов.
Пока Израиль заявил о готовности воевать до победного конца, а Иран — нанести ракетные удары по плотной жилой застройке в израильских городах. Переломный момент может наступить приблизительно через одну-две недели. Потом будет объявлено о достижении всех целей военной операции и переходе к состоянию мирного сосуществования до следующего конфликта.