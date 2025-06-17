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Лебедев: за ночь нанесено более 100 ударов по военным объектам на Украине

По данным координатора подполья, взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Источник: Аргументы и факты

Более сотни ударов нанесено по военным объектам на территории Украины в ночь на вторник, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Больше ста атак, некоторые сериями», — написал он.

Согласно сведениям Лебедева, в украинской столице целями ударов стали, в частности, предприятия ВПК. Кроме того, удар нанесен по некоему бункеру «для крутых западных представителей».

Координатор подполья сообщил также о взрывах в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее появилась информация о том, что в числе военных объектов, попавших под удар в Киеве, оказались склады. Также сообщалось о пожаре, возникшем после взрывов в Одессе.