Лебедев: за ночь нанесено более 100 ударов по военным объектам на Украине

Более сотни ударов нанесено по военным объектам на территории Украины в ночь на вторник, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Больше ста атак, некоторые сериями», — написал он.
Согласно сведениям Лебедева, в украинской столице целями ударов стали, в частности, предприятия ВПК. Кроме того, удар нанесен по некоему бункеру «для крутых западных представителей».
Координатор подполья сообщил также о взрывах в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Ранее появилась информация о том, что в числе военных объектов, попавших под удар в Киеве, оказались склады. Также сообщалось о пожаре, возникшем после взрывов в Одессе.