Екатеринбургские больницы проинспектировал глава Минздрава Михаил Мурашко

Кроме того, Денис Паслер и Михаил Мурашко посетили госпиталь ветеранов, где проходят лечение участники СВО, а также пообщались с военнослужащими. В 2024 году госпиталь принял около 19 тысяч пациентов на стационар и провел около 114 тысяч амбулаторных приемов.