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Екатеринбургские больницы проинспектировал глава Минздрава Михаил Мурашко

Денис Паслер и Михаил Мурашко посетили медицинские объекты Екатеринбурга.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 16 июня посетили ключевые медицинские объекты Екатеринбурга. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Они осмотрели Детскую городскую больницу № 15 на Уралмаше, которая готовится к открытию осенью 2024 года. Новое здание площадью 14 тысяч квадратных метров, сможет принимать до 700 пациентов за смену и будет обслуживать 25 тысяч детей. Готовность объекта составляет 95%.

Денис Паслер и Михаил Мурашко также ознакомились с ходом строительства нового приемно-диагностического отделения Городской клинической больницы № 40. Модульный корпус площадью 1,5 тысячи квадратных метров планируется построить до конца 2025 года.

— Он будет оснащён современным оборудованием и позволит существенно увеличить пропускную способность больницы. На реализацию направлено около 570 миллионов рублей, — уточнили в Департаменте информационной политики региона.

Кроме того, Денис Паслер и Михаил Мурашко посетили госпиталь ветеранов, где проходят лечение участники СВО, а также пообщались с военнослужащими. В 2024 году госпиталь принял около 19 тысяч пациентов на стационар и провел около 114 тысяч амбулаторных приемов.

Завершился визит в Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина, где обсуждались вопросы оказания медицинской помощи и участие специалистов института в помощи подшефной территории в ДНР.