Израиль похвастался уничтожением самолетов-муляжей Ирана

Минобороны Израиля поле очередной атаки по территории Ирана отчиталось об уничтожении двух самолетов F-14 в аэропорту Мехрабад. Было распространено соответствующее видео. Однако, как сообщает агентство Press TV, воздушные суда оказались муляжами.
«Несмотря на то, что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами, установленными в международном аэропорту “Мехрабад”, — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что иранские системы ПВО сбили уже четыре израильских истребителя. Все они, по данным СМИ исламской республики, американские F-35.
«МК» писал, что иранские военнослужащие взяли в плен пилота-девушку одного из боевых самолетов армии Израиля.