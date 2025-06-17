Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль похвастался уничтожением самолетов-муляжей Ирана

Минобороны Израиля поле очередной атаки по территории Ирана отчиталось об уничтожении двух самолетов F-14 в аэропорту Мехрабад.

Минобороны Израиля поле очередной атаки по территории Ирана отчиталось об уничтожении двух самолетов F-14 в аэропорту Мехрабад. Было распространено соответствующее видео. Однако, как сообщает агентство Press TV, воздушные суда оказались муляжами.

«Несмотря на то, что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами, установленными в международном аэропорту “Мехрабад”, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что иранские системы ПВО сбили уже четыре израильских истребителя. Все они, по данным СМИ исламской республики, американские F-35.

«МК» писал, что иранские военнослужащие взяли в плен пилота-девушку одного из боевых самолетов армии Израиля.