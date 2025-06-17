Израиль похвастался уничтожением самолетов-муляжей Ирана

«Несмотря на то, что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами, установленными в международном аэропорту “Мехрабад”, — говорится в публикации.